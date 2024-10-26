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Denizkurdu-1 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de sona erdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 14:57
Denizkurdu-1 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Tatbikatın Detayları

Bakanlığın yaptığı açıklamada, tatbikatın 25 Ekim'de düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü ile tamamlandığı belirtildi. Tatbikata dair çeşitli görüntülerin de paylaşıldığı kaydedildi.

Başarılı Uygulamalar

Denizkurdu-1 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz güçlerinin etkinliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen önemli bir faaliyet olarak öne çıkıyor.

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