Denizkurdu-1 Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Sonuçları

Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Tatbikatın Detayları

Bakanlığın yaptığı açıklamada, tatbikatın 25 Ekim'de düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü ile tamamlandığı belirtildi. Tatbikata dair çeşitli görüntülerin de paylaşıldığı kaydedildi.

Başarılı Uygulamalar

Denizkurdu-1 Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz güçlerinin etkinliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen önemli bir faaliyet olarak öne çıkıyor.