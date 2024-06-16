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Denizler Halkındır projesi kapsamında Ayvalık'ta yıkım başladı!

Ayvalık sahiline ulaşımı engelleyen tüm kaçak yapılar yıkılmaya başladı.

Yayın Tarihi: 16.06.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 17:04
Denizler Halkındır projesi kapsamında Ayvalık'ta yıkım başladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sahillere erişimin önündeki engelleri kaldırmak adına başlattığı “Denizler Halkındır” projesi kapsamında kaçak yapıları yıkmaya başladı. Balıkesir Ayvalık ilçesinde kaçak yapıların yıkımına başlayan bakanlık, kaçak yapılaşmaya geçit vermeyeceklerini vurguladı. 

Bakan Mehmet Özhaseki tarafından başlatılan Denizler Halkındır projesi kapsamında vatandaşların sahillere erişimini engelleyen her türlü kaçak yapılaşmanın önüne geçileceği ve izin verilmeyeceği vurgulandı. Bu kapsamda Ayvalık’ta çalışmalara ve yıkım-tahliye işlemlerine başlayan bakanlık, Küçükköy Mahallesi’ndeki şikayetleri değerlendirdi. Bir işletmenin mevzuata aykırı bir şekilde çit, tonoz sistemi, parmaklık ve tel örgü kullandığı belirtilirken, bakanlık tarafından yıkımın gerçekleştirildiği vurgulandı. Ayvalık Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda Ayvalık Belediyesi tarafından yapılan yıkımın, bayram sonrasında da devam edeceği vurgulandı. 

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