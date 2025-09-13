Denizli Acıpayam'da Maden Göçüğü: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Karaismailler Mahallesi madenindeki göçükte mahsur kalan Hüseyin Turan ve Ömer Duran için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Denizli Acıpayam'da maden göçüğü: Kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiye ulaşmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kurtarma ekipleri ve saha çalışması

Kurtarma çalışmalarına jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yanı sıra maden işçileri de destek veriyor. Mahsur kalan işçiler Hüseyin Turan ve Ömer Duran, ekiplerin yoğun çabalarına rağmen henüz kurtarılamadı.

Kaymakam Ramazan Cankaloğlu'nun açıklaması

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, AA muhabirine ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Cankaloğlu, durumla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ekiplerimiz, ilk andan itibaren de konuşuyorlar. Şu an için sağlıklarında kötüye giden bir durum yok. İnşallah kısa sürede arkadaşları çıkarmayı umut ediyoruz. Şu an için bir arkadaşımız diz altına, diğer arkadaşımız ise beline kadar gömülü vaziyette. Bir arkadaşımızı bacağına gelen taşı aldığımız zaman, diğer arkadaşımızı da önündeki malzemeleri alarak çıkarmış olacağız."

Soruşturma ve inceleme

Cankaloğlu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Olay tazeliğini koruduğu için arkadaşları ilk önce bizim sağ salim çıkarmamız gerekiyor. Onun için Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek." dedi.

Olayın ardından bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, kurtarma çalışmaları yoğun tempoda sürdürülüyor.

