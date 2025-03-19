Denizli-Antalya Kara Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Denizli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönü ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:29
Denizli-Antalya Kara Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Denizli'deki kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyerek Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönünün kapanmasına neden oldu.

Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, sabah saatlerinde sağanağa, ardından ise kar yağışına dönüştü. Kentin bazı ilçelerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte, yüksek kesimler beyaza büründü ve çiçek açan ağaçların üzeri karla kaplandı.

Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde geçen Denizli-Antalya kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım imkanı kalmadı. Bölgedeki önlemleri alan polis, Antalya istikametine giden trafik akışını durdurarak önlem almaya başladı.

Kaza yapmış araçların kaldırılması için çalışmalar sürerken, bazı sürücüler, kar yağışının azalmasını beklemek üzere araçlarını yol kenarına park etti. Ayrıca, trafik ekipleri Kelleci Kardeşler mevkisinde güvenlik noktası oluşturarak, kar lastiği ve zincir kontrolü yaparken, büyük tonajlı araçların geçişine izin vermedi.

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönünde ulaşım...

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönünde ulaşım...

Denizli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolunun Antalya yönünde ulaşım sağlanamıyor.

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