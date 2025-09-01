Denizli Buldan'da 4. Gün: Orman Yangınına 14 Hava Aracıyla Müdahale

Müdahale havadan ve karadan yoğunlaştırıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları, günün aydınlanmasıyla yeniden hız kazandı. Sabah saatlerinde bölgeye 14 hava aracı desteği sağlanırken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.

Yangın, 29 Ağustos tarihinde Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde başladı ve Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine ulaştı. Gece boyunca yer ekipleri yangını söndürmek için aralıksız çalıştı; havanın aydınlanmasıyla birlikte bir uçak ile 13 helikopter yeniden müdahaleye katıldı.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarda 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel görev yapıyor. Ekipler alevlerin bulunduğu alanlarda kontrol sağlamak ve yayılmayı önlemek için koordineli biçimde çalışıyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Bölgedeki son durum hakkında bilgi alışverişinde bulunan yetkililer arasında Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle yer aldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.