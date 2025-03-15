Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'ndan Su Tasarrufu Çağrısı

Denizli'de Su Tasarrufu İçin Acil Çağrı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilin önemli su kaynaklarından Akbaş Barajı'nın doluluk oranının %23 seviyelerine gerilediğini duyurarak, kent sakinlerine su tasarrufu yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Su Krizine Dikkat!

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ)’nin verilerine dayanarak, Akbaş Barajı'nın geçen yıl bu dönemde %43 olan doluluk oranının bu yıl %23'e düştüğünü belirtti. Su temininde sıkıntı yaşanmaması için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, suyun dikkatli kullanılması gerektiğini, aksi takdirde yaz aylarında kesintilerin kaçınılmaz olabileceğini ifade etti.

Yetersiz Yağışlar Tehdit Ediyor

Çavuşoğlu, şehrin önde gelen su kaynaklarından Akbaş Barajı’ndaki doluluk oranının kritik seviyeye ulaştığını belirterek, “Yağışların yetersiz devam etmesi halinde yaklaşık 5 milyon ton su, yani şehrimizin bir aylık su ihtiyacını şimdiden kaybetmiş durumdayız. Eğer bu süreç böyle devam ederse yaz aylarında su kesintisi yaşamak zorunda kalabiliriz.” açıklamasında bulundu.

DESKİ'nin Çalışmaları

Başkan Çavuşoğlu, DESKİ’nin başta sondaj faaliyetleri olmak üzere yeni su kaynaklarını devreye almak için titizlikle çalıştığını belirtti. Ayrıca, tarımsal sulamada %50 su kullanım kısıtlaması uygulanacak ve kapalı devre damlama sulama sistemleri dışında başka sulama yöntemlerine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Denizli halkının birlikte hareket ederek su tasarrufuna özen göstermesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Umuyoruz ki yağışlar artar ve bu tehlikeden kurtuluruz. Ancak yağışların yetersiz kalması halinde su kaynaklarımızı dikkatli yönetmek zorunda kalacağız.” şeklinde konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilin önemli su kaynaklarından Akbaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 23 seviyelerine gerilediğini belirterek, kent sakinlerine suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu. Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ekipleri, başta sondaj faaliyetleri olmak üzere yeni su kaynaklarını devreye almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilin önemli su kaynaklarından Akbaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 23 seviyelerine gerilediğini belirterek, kent sakinlerine suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu. Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ekipleri, başta sondaj faaliyetleri olmak üzere yeni su kaynaklarını devreye almak için çalışmalarını sürdürüyor.