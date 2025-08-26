Denizli Çal'da gebe köpeği tüfekle vuran zanlı tutuklandı
Olay ve soruşturma
Denizli'nin Çal ilçesinde, İsmailler Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, gebe bir köpeğin tüfekle vurulduğu yönünde ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.P. yakalandı.
Yaralı köpeğin durumu ve adli süreç
Yaralanan köpek veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.