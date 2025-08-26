DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,82 -0,28%
ALTIN
4.446,16 -0,27%
BITCOIN
4.518.844,65 -0,43%

Denizli Çal'da gebe köpeği tüfekle vuran zanlı tutuklandı

Denizli Çal'da İsmailler Mahallesi'nde dün gebe bir köpeği tüfekle vuran A.P. yakalandı; yaralı köpek veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:35
Denizli Çal'da gebe köpeği tüfekle vuran zanlı tutuklandı

Denizli Çal'da gebe köpeği tüfekle vuran zanlı tutuklandı

Olay ve soruşturma

Denizli'nin Çal ilçesinde, İsmailler Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, gebe bir köpeğin tüfekle vurulduğu yönünde ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.P. yakalandı.

Yaralı köpeğin durumu ve adli süreç

Yaralanan köpek veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki Törende
3
Antalya'da Rus Eşi Tarafından Bıçaklanan Koca 3 Gün Sonra Öldü
4
İzmir Seferihisar'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
Edirne'de Motosiklet Yayaya Çarptı — Güvenlik Kamerası Kaydı
6
Melenchon: 8 Eylül'de Güvenoyu Kaybı Halinde Macron İçin Azil Süreci
7
Adıyaman'da Yeni Yerleşimlerde Okullar 2025-2026'da Açılıyor

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor