DOLAR
42,71 -0,03%
EURO
50,26 -0,11%
ALTIN
5.874,89 0,55%
BITCOIN
3.688.832,04 -0,61%

Denizli'de 3 Kadın Gayrimenkulünü Jandarma Asayiş Vakfına Bağışladı

Denizli'de üç kadın, Fatma Keçelioğlu, Şerife Şenlik ve Elif Gündoğdu, gayrimenkullerini Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı; bağışçılara teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:44
Denizli'de 3 Kadın Gayrimenkulünü Jandarma Asayiş Vakfına Bağışladı

Denizli'de 3 Kadın Gayrimenkulünü Jandarma Asayiş Vakfına Bağışladı

Bağışçılara teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan Fatma Keçelioğlu ve Şerife Şenlik ile Honaz ilçesinde yaşayan Elif Gündoğdu, gayrimenkullerini Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.

Bağışların ardından Jandarma Asayiş Vakfı yetkilileri, bağışçılara teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

"Değerli bağışçılarımız Yatırım, İştirakler ve Emlak Müdürümüz tarafından ziyaret edilmiş, kendilerine teşekkür belgesi ve plaket takdim edilmiştir. Değerli bağışçılarımıza şükranlarımızı sunarız"

DENİZLİ’DE GAYRİMENKULLERİNİ JANDARMA ASAYİŞ VAKFINA BAĞIŞLAYAN BAĞIŞÇIYA TEŞEKKÜR BELGESİ VE...

DENİZLİ’DE GAYRİMENKULLERİNİ JANDARMA ASAYİŞ VAKFINA BAĞIŞLAYAN BAĞIŞÇIYA TEŞEKKÜR BELGESİ VE PLAKET VERİLDİ.

DENİZLİ’DE GAYRİMENKULLERİNİ JANDARMA ASAYİŞ VAKFINA BAĞIŞLAYAN BAĞIŞÇIYA TEŞEKKÜR BELGESİ VE...

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Tırdan 42 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı
2
Yozgat Akdağmadeni'de Tarihi Objeler Ele Geçirildi
3
Adnan Uslular: Muhasebe, Beyanname ve Denetim Bir Bütündür — Kayseri SMMMO'dan 586 No'lu Tebliğ Tepkisi
4
Mersin’de Yenilenen Manolya Parkı’na Şehit Emre Öztürk’ün Adı Verildi
5
Sincan Belediyesi Kreşlerinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Coşkusu
6
Eskişehir'de bisiklet yüklü kamyonda yangın: İtfaiye söndürdü, polis soruşturuyor
7
Amasya'da Tırdan 42 Afganistan Uyruklu Kaçak Göçmen Çıktı, 2 Sürücü Gözaltında

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi