Denizli'de 3 Kadın Gayrimenkulünü Jandarma Asayiş Vakfına Bağışladı

Bağışçılara teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan Fatma Keçelioğlu ve Şerife Şenlik ile Honaz ilçesinde yaşayan Elif Gündoğdu, gayrimenkullerini Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.

Bağışların ardından Jandarma Asayiş Vakfı yetkilileri, bağışçılara teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

"Değerli bağışçılarımız Yatırım, İştirakler ve Emlak Müdürümüz tarafından ziyaret edilmiş, kendilerine teşekkür belgesi ve plaket takdim edilmiştir. Değerli bağışçılarımıza şükranlarımızı sunarız"

