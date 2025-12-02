Denizli'de 475 bin çağrı: 104 bin hastaya 112 ambulans hizmeti

Acil Sağlık Hizmetlerinde performans, kapasite ve toplumsal duyarlılık çağrısı

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz.Dr. Berna Öztürk, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında kentte yürütülen acil sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı ve 112 çalışanlarının fedakarca görev yaptığını vurguladı. Öztürk, toplumun farkındalığının artırılmasının önemine dikkat çekti.

112 Acil Sağlık Hizmeti personelini 'vatandaşların en zor anlarında yanlarında olan görünmez kahramanlar' olarak nitelendiren Öztürk, sahadaki ekiplerin insan hayatını önceleyen bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirtti ve şu dilekte bulundu: 'Acil Sağlık Hizmetlerinin sunulmasında büyük emeği olan ve hayatlarını can kurtarmaya adamış sağlık çalışanlarımızın, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlu olsun'.

İlde hizmete dair verileri paylaşan Öztürk, şu bilgileri aktardı: İl genelinde 39 Acil Sağlık İstasyonu ve 589 sağlık çalışanı ile acil sağlık hizmetleri yürütülüyor. Vakaya ulaşma oranı kent merkezinde ilk 10 dakikada %95, kırsal alanlarda ilk 30 dakikada %96 civarında gerçekleşiyor. Ortalama ulaşma süreleri ise merkezde 5 dakika 20 saniye, kırsal bölgelerde 14 dakika 8 saniye olarak kaydedildi.

2025 verilerine göre, Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimliğine aktarılan 475 bin 645 çağrı değerlendirildi; sonucunda 104 bin 340 hastaya 112 Acil Ambulans yönlendirilerek müdahale ve nakil hizmeti sunuldu. Çağrılar, Komuta Kontrol Merkezi tarafından 24 saat online izleniyor ve dijital harita sistemleriyle takip edilebiliyor.

Denizli'de kullanılan araç ve ekip kapasitesi hakkında Öztürk, ilde 1 kar paletli ambulans, 1 adet 4 yaralı taşıma kapasiteli ambulans, 1 yoğun bakım ve obez ambulansı, 1 yeni doğan ambulansı ve 1 motosikletli acil müdahale ekibi olmak üzere toplam 111 adet 112 ambulansı ile hizmet verildiğini aktardı.

Hafta boyunca Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından okullarda bilgilendirme, farkındalık etkinlikleri ve 112 Çağrı Merkezi tanıtım faaliyetlerinin yapılacağını belirten Öztürk, 112 hattının gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi gerektiğini hatırlattı. Öztürk, özellikle asılsız çağrılar, yanlış adres bildirimleri ve trafikte ambulanslara yol verilmemesinin ekiplerin vakalara ulaşmasını zorlaştırdığını vurgulayarak uyarısını sürdürdü: '112, hayat kurtarmak için var. Lütfen acil olmayan durumlarda bu hattı meşgul etmeyelim'.

