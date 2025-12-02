Denizli'de 475 bin çağrı: 104 bin hastaya 112 ambulans hizmeti

Denizli'de 1-7 Aralık haftasında 475.645 çağrı değerlendirildi, 104.340 hastaya 112 ambulans müdahalesi yapıldı; İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk hizmet ve uyarıları paylaştı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 17:05
Denizli'de 475 bin çağrı: 104 bin hastaya 112 ambulans hizmeti

Denizli'de 475 bin çağrı: 104 bin hastaya 112 ambulans hizmeti

Acil Sağlık Hizmetlerinde performans, kapasite ve toplumsal duyarlılık çağrısı

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz.Dr. Berna Öztürk, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında kentte yürütülen acil sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı ve 112 çalışanlarının fedakarca görev yaptığını vurguladı. Öztürk, toplumun farkındalığının artırılmasının önemine dikkat çekti.

112 Acil Sağlık Hizmeti personelini 'vatandaşların en zor anlarında yanlarında olan görünmez kahramanlar' olarak nitelendiren Öztürk, sahadaki ekiplerin insan hayatını önceleyen bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirtti ve şu dilekte bulundu: 'Acil Sağlık Hizmetlerinin sunulmasında büyük emeği olan ve hayatlarını can kurtarmaya adamış sağlık çalışanlarımızın, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlu olsun'.

İlde hizmete dair verileri paylaşan Öztürk, şu bilgileri aktardı: İl genelinde 39 Acil Sağlık İstasyonu ve 589 sağlık çalışanı ile acil sağlık hizmetleri yürütülüyor. Vakaya ulaşma oranı kent merkezinde ilk 10 dakikada %95, kırsal alanlarda ilk 30 dakikada %96 civarında gerçekleşiyor. Ortalama ulaşma süreleri ise merkezde 5 dakika 20 saniye, kırsal bölgelerde 14 dakika 8 saniye olarak kaydedildi.

2025 verilerine göre, Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimliğine aktarılan 475 bin 645 çağrı değerlendirildi; sonucunda 104 bin 340 hastaya 112 Acil Ambulans yönlendirilerek müdahale ve nakil hizmeti sunuldu. Çağrılar, Komuta Kontrol Merkezi tarafından 24 saat online izleniyor ve dijital harita sistemleriyle takip edilebiliyor.

Denizli'de kullanılan araç ve ekip kapasitesi hakkında Öztürk, ilde 1 kar paletli ambulans, 1 adet 4 yaralı taşıma kapasiteli ambulans, 1 yoğun bakım ve obez ambulansı, 1 yeni doğan ambulansı ve 1 motosikletli acil müdahale ekibi olmak üzere toplam 111 adet 112 ambulansı ile hizmet verildiğini aktardı.

Hafta boyunca Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından okullarda bilgilendirme, farkındalık etkinlikleri ve 112 Çağrı Merkezi tanıtım faaliyetlerinin yapılacağını belirten Öztürk, 112 hattının gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi gerektiğini hatırlattı. Öztürk, özellikle asılsız çağrılar, yanlış adres bildirimleri ve trafikte ambulanslara yol verilmemesinin ekiplerin vakalara ulaşmasını zorlaştırdığını vurgulayarak uyarısını sürdürdü: '112, hayat kurtarmak için var. Lütfen acil olmayan durumlarda bu hattı meşgul etmeyelim'.

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZ.DR. BERNA ÖZTÜRK, 1-7 ARALIK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAFTASI KAPSAMINDA...

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZ.DR. BERNA ÖZTÜRK, 1-7 ARALIK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAFTASI KAPSAMINDA DENİZLİ’DE YÜRÜTÜLEN ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ VEREREK 112 ÇALIŞANLARININ HER KOŞULDA FEDAKARCA GÖREV YAPTIĞINI VURGULADI, HAFTA KAPSAMINDA TOPLUMUN DUYARLILIĞININ ARTTIRILMASININ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ.

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZ.DR. BERNA ÖZTÜRK, 1-7 ARALIK ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAFTASI KAPSAMINDA...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı’da Rampadan Düşen Otomobil 8 Metreden Park Halindeki Aracın Üzerine Çıktı
2
Samsun'da Silahlı Saldırı: 1’i Çocuk 7 Kişi Tutuklandı
3
Erbaa'da elektrik kontağı yangını: Tek katlı ev küle döndü
4
Erzincan Belediyesi Zabıta'dan Tandır ve Lavaş Üreticilerine Sıkı Denetim
5
Bulgaristan’da Protestolar: Gözaltı 71’e Yükseldi, Bütçe Geri Çekildi
6
İzmit'te İnşaat Çalışması Yatak Odasının Duvarını Yıktı
7
Aydın'da Silahlı Yaralama: Şüpheli Ö.S. Tutuklandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde