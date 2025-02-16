Denizli'de Ayakları Bağlı Köpeğin Çöpe Atılması Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Denizli'de İnsanı Şok Eden Olay

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşanan şok edici olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bir kişi, ayakları iple bağlı bir köpeği çöp konteynerine atarken görüntülendi.

Olayın Detayları

Stadyum Mahallesi'nde çöp atmaya giden Çetin Orhan, konteynerin içerisinde ayakları bağlı bir köpeği fark etti. Derhal köpeği çıkaran Orhan, onu evine götürdü ve durumu eşi ile annesine iletti. Aile, köpeği en yakın veterinere götürerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Kamera Görüntülerinin İncelenmesi

Orhan ailesi, olaya dair güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde, bir kişinin omzundaki çöp kovasıyla köpeği konteynere atma anını net bir şekilde belirledi. Orhan, Çivril Polis Merkezine giderek, köpeği çöpe atan kişi hakkında resmi şikayette bulundu.

Köpekle İlgili Gelişmeler

Ceren Orhan, köpekte bulunan çipin kayıtlı olmadığını ifade ederek, "Eşim çöp atmaya gittiğinde konteyner içinde ayakları iple bağlı köpeği gördü. Hemen gelip bize haber verdi. Köpeği alıp veterinere götürdük. Köpeğin sırtında ve boğazında ısırık izleri olduğu tespit edildi. Tedavisi sürüyor, şu an evimizde besliyoruz," şeklinde konuştu. Orhan, olayın takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

Sonuç ve Tepkiler

Güvenlik kamera kayıtlarında, bir kişinin omzundaki çöp kovasını konteynere dökerkenki görüntüleri de dikkat çekiyor. Olay, hayvanseverlerin tepkisini topladı ve ilgili yetkililerin bu tür vakalara karşı daha duyarlı olması gerektiği vurgulandı.