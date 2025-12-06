Denizli'de Bozdağ'da Kar: Denizli Kayak Merkezi Sezona Hazırlanıyor

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı Bozdağ'ı beyaza bürüdü; Denizli Kayak Merkezi sezon hazırlıklarını hızlandırdı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 15:46
Denizli'de Bozdağ'da Kar: Denizli Kayak Merkezi Sezona Hazırlanıyor

Denizli'de Bozdağ'da kar yağışı başladı

Denizli Kayak Merkezi sezon hazırlıklarını artırdı

Denizli’de günlerdir devam eden sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi sınırlarında yer alan Bozdağ'da gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırarak dağı beyaza bürüdü.

Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte kar, bölgedeki doğa görünümünü değiştirdi; Denizli Kayak Merkezinde kar yağışıyla birlikte tesisler yeni sezona hazırlanmak için çalışmalara başladı.

Bir vatandaşın araçta seyir halindeyken çektiği görüntülerde kar yağışının devam ettiği görüldü.

