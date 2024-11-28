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Denizli'de Camide Köpeğin Ayakkabı Kaçırma Anı Güvenlik Kamerasında

Denizli'de bir köpeğin camiden ayakkabı çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, izleyenleri kahkahaya boğdu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:33
Denizli'de Camide Köpeğin Ayakkabı Kaçırma Anı Güvenlik Kamerasında

Denizli'de Eğlenceli Olay: Camide Ayakkabı Kaçıran Köpek

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Şükür Camisi'nde ilginç bir olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kurtuluş Mahallesi'nde yaşanan olayda, camiye gelen Osman Mert, ayakkabısını cami kapısında bıraktıktan sonra içeri girdi.

Namazını kıldıktan sonra camiden çıkmak isteyen Mert, ayakkabılarından birinin kaybolduğunu fark etti. Olayın çözülmesi için güvenlik kameraları incelendi. Yapılan araştırmada, camiye giren bir köpeğin Mert’in ayakkabısını alarak uzaklaştığı belirlendi.

Kamerada Yakalanan Olay Detayları

Güvenlik görüntülerinde, köpeğin cami kapısından içeri girdiği, ayakkabıların olduğu bölümde dolaşarak bir süre vakit geçirdiği görülüyor. Ardından, kapı önündeki bir ayakkabının tekini alarak hızla uzaklaştığı anlar dikkat çekiyor.

Bu eğlenceli ve sıradışı olay, izleyenler arasında büyük bir gülüşmeye neden oldu ve sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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