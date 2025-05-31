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Denizli'de Ender Genetik Hastalıkla Mücadele Eden Raziye İçin Balon Bırakıldı

Denizli'de, ender genetik hastalıkla mücadele eden 13 yaşındaki Raziye Birgül Sar için gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 20:00
Denizli'de Ender Genetik Hastalıkla Mücadele Eden Raziye İçin Balon Bırakıldı

Denizli'de, ender görülen bir genetik hastalıkla mücadele eden 13 yaşındaki Raziye Birgül Sar'a destek olmak amacıyla hastane bahçesinde yüzlerce kişi bir araya geldi.

Kentte yaşayan Neriman ve Ayhan Sar çiftinin kızı Raziye'ye, 2 yaşındayken genetik bir hastalık teşhisi konuldu. Zorlu hastalık sürecinde Raziye, Seyyid Emir Sultan Camisi’ndeki çocuk buluşmalarına katılmakta ve Filistinli çocuklara destek için düzenlenen etkinliklerde gönüllü olarak yer almaktaydı.

Raziye, hastalığının ilerlemesi sonucu Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi görürken, birlikte etkinliklere katıldığı caminin imamı Muhammed Oğuzalp’e arkadaşlarını görmek istediğini ifade etti. İmam Oğuzalp bu isteği yerine getirerek, Raziye'nin arkadaşları ve ailelerini hastane bahçesinde buluşturdu.

Hastane odasındaki pencereden arkadaşlarını ve yanlarındaki Filistin bayrağı renklerindeki balonları gören Raziye, uzun süre pencereden ayrılmadı. Katılımcılar, ellerindeki renkli balonları gökyüzüne bırakırken bazı çocuklar ve aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.

İmam Oğuzalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Raziye kızımız bizim yaklaşık 7-8 yıldır gerçekleştirdiğimiz sabah namazı ve cami çocuk buluşmalarına katılıyordu. O günden beri hastaydı. Geçen gün hastanede ziyaret ettiğimde benden bir isteği olup olmadığını sordu. O da arkadaşlarının hastaneye gelerek, Gazze'nin renklerini taşıyan balonları havaya uçurabileceğini söyledi. Hemen çocuklarınıza mesaj attık. Raziye kızımız da karşıda, yukarıda bizi izliyor. Onu mutlu etmek için toplandık," dedi.

Katılımcılardan Saniye Arıöz, Raziye'nin içten ve mutlu olabilen bir çocuk olduğunu belirterek, "Filistinli kardeşlerimizin davasını kendi davası bilip, o kadar halsizken her etkinliğe katıldı. Şimdi biz de onu mutlu edebilmek adına buradayız. Tek tesellimiz, onu biraz daha tebessümle mutlu etmek," şeklinde konuştu.

Raziye'nin arkadaşı Sare Arıöz ise onunla çok iyi dost olduklarını ve bir an önce iyileşmesini dilediğini ifade etti.

Denizli'de, ender görülen genetik bir hastalıkla mücadele eden 13 yaşındaki Raziye Birgül Sar'a...

Denizli'de, ender görülen genetik bir hastalıkla mücadele eden 13 yaşındaki Raziye Birgül Sar'a destek olmak için hastane bahçesinde buluşan yüzlerce kişi, gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

Denizli'de, ender görülen genetik bir hastalıkla mücadele eden 13 yaşındaki Raziye Birgül Sar'a...

Denizli'de, ender görülen genetik bir hastalıkla mücadele eden 13 yaşındaki Raziye Birgül Sar'a destek olmak için hastane bahçesinde buluşan yüzlerce kişi, gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

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