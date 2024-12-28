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Denizli'de Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 20:54
Denizli'de Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Olay, iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza, Turgay Turan (59) yönetimindeki 59 AHR 542 plakalı aracın, karşı yönden gelen Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki 20 GD 004 plakalı otomobille çarpışmasıyla meydana geldi. Olay, Tosunlar-Buldan kara yolunda gerçekleşti.

Kaza sonrasında sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaralanan Ali Küçükuysal, eşi Sultan Küçükuysal (33) ve oğlu Celal Küçükuysal (9), kaldırıldıkları Buldan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü Turgay Turan ile birlikte araçta bulunan Özcan (78) ve Ayfer Turan (59) ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öğrenilen bilgilere göre, Küçükuysal ailesi, Denizli'den Buldan ilçesine, bir yakınlarının düğününe katılmak üzere gitmekteydi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi...

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi...

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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