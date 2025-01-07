Denizli'de Ferdi Tayfur İçin Lokma Dağıtımı

Denizli'de Ferdi Tayfur Anısına Lokma Dağıtıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, belediye işçileri, hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur anısına lokma dağıttı. 2 Ocak'ta yaşamını yitiren Tayfur için düzenlenen etkinlikte, Merkezefendi Belediyesi Park ve Bahçeler çalışanları Kazım Arslan Parkı'nda bir araya geldi.

Etkinlikte, Tayfur'un sevilen şarkıları çalınırken, dağıtılan lokmalar vatandaşların beğenisini topladı. Ayrıca pek çok kişi, sanatçının posterinin önünde anı fotoğrafları çekti.

Vatandaştan Duygusal Yorumlar

Lokma hayrına katılan Ali Dinger, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ferdi Tayfur'u kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü ifade etti. Dinger, "Arabeskin kralını kaybettik. Yeri dolmayacak bir sanatçıydı. Bu hayrı düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum," dedi.

İşçilerden İbrahim Akkaya ise Tayfur'un sanatını çocukluğundan beri sevdiklerini belirterek, "Onun şarkılarıyla ve filmleriyle büyüdük. Çalışma arkadaşlarıma böyle bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür ediyorum," diye konuştu.