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Denizli'de Gizli Kameralı Skandal: İşletme Sahibi Tutuklandı

Denizli'de günlük kiralanan evde gizli kamera yerleştiren işletme sahibi tutuklandı. Çok sayıda uygunsuz görüntü kaydedildiği belirlendi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 15:20
Denizli'de Gizli Kameralı Skandal: İşletme Sahibi Tutuklandı

Denizli'de Günlük Kiralanan Evde Gizli Kamera Skandalı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, günlük kiralanan evde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği iddia edilen bir şüpheli, polis tarafından tutuklandı.

Olayın Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki apartta kalan M.A'nın üçlü prize gizli kamera yerleştirildiği ihbarı sonrası hemen soruşturma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, işletme sahibi M.F. (48) gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Ele Geçirilen Deliller

Evde yapılan aramada, üçlü prize yerleştirilmiş bir "casus kamera" düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili yapılan incelemeler, çok sayıda kişinin uygunsuz görüntülerinin kaydedildiğini ortaya çıkardı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan evde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan evde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan evde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan evde kalanların görüntülerini gizlice kaydettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

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