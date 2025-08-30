DOLAR
Denizli'de Hastaneden Yeni Doğan Bebeği Kaçırmaya Çalışan Kadın Tutuklandı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yeni doğan bebeği kaçırmaya çalıştığı belirlenen T.D.A. (29), güvenlik görevlisinin dikkatiyle yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 20:26
Denizli'de hastaneden yeni doğan bebeği kaçırma girişimi

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, asansörden inen T.D.A. (29) şüpheli hareketleri üzerine güvenlik görevlisi tarafından durduruldu.

Güvenlik görevlisinin elindeki poşette yaptığı aramada örtüye sarılı vaziyette yeni doğan bir bebek bulundu. Durum hemen polise bildirildi ve ekiplerce müdahale edildi.

Polis ekipleri, bulunan bebeği annesi F.B. (29)'ye teslim edilmek üzere sağlık görevlilerine verdi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.D.A., emniyetteki ifadesinde bir süre önce düşük yaptığını, eşine bunu söylemediğini ve F.B.'nin kendisine bebeğe bakamayacağını söyleyip yanına çağırdığını belirterek bebeği aldığını söyledi.

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi. T.D.A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

