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Denizli'de Hayvansever Esnafın Kedisine Özel Yürüteç Tasarımı

Bir esnaf, felçli kedisi için yürüteç yaparak ona hareket özgürlüğü sağladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 14:58
Denizli'de Hayvansever Esnafın Kedisine Özel Yürüteç Tasarımı

Denizli'de Felçli Kedi İçin Yürüteç Yapıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hayvansever bir esnaf, arka ayaklarını kullanamayan kedisi için tekerlekli bir yürüteç tasarladı. Ulus Caddesi'nde faaliyet gösteren mobilya mağazasının sahibi Şahin Bozdağ (52), nişanlısı Ayşe Ekinci ile birlikte bakımını üstlendikleri Efe isimli kedileri için elinden geleni yaptı.

Kedisi İçin İkinci Bir Şans

İki yıl önce, apartmanın 7. katından düşen Efe, omuriliğinde oluşan kırıklar sonucu ağır yaralandı ve iki kez ameliyat geçirdi. Ameliyatlardan sonra hayata tutunan Efe'nin arka ayakları felç kaldı. Bu durum Şahin Bozdağ’ı harekete geçirdi.

Kedisi İçin Yürüyebilme Yolu

Bozdağ, kedisinin daha rahat hareket edebilmesi adına sosyal medyada gördüğü tekerlekli yürüteçlerin benzerini tasarlayarak, dükkanındaki atölyede imal etti. Yürüyüşe çıkmayı özleyen Efe, bu yürüteç sayesinde hareket etme özgürlüğüne kavuştu.

Bozdağ, yürüteçle birlikte kedisiyle yeniden oyunlar oynayabildiğini belirterek, bu sürecin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever esnaf Şahin Bozdağ, arka ayaklarını kullanamayan kedi...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever esnaf Şahin Bozdağ, arka ayaklarını kullanamayan kedi için tekerlekli yürüteç yaptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever esnaf Şahin Bozdağ, arka ayaklarını kullanamayan kedi...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever esnaf Şahin Bozdağ, arka ayaklarını kullanamayan kedi için tekerlekli yürüteç yaptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever esnaf Şahin Bozdağ, arka ayaklarını kullanamayan kedi...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever esnaf Şahin Bozdağ, arka ayaklarını kullanamayan kedi için tekerlekli yürüteç yaptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever esnaf Şahin Bozdağ, arka ayaklarını kullanamayan kedi...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever esnaf Şahin Bozdağ, arka ayaklarını kullanamayan kedi için tekerlekli yürüteç yaptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever esnaf Şahin Bozdağ, arka ayaklarını kullanamayan kedi...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever esnaf Şahin Bozdağ, arka ayaklarını kullanamayan kedi için tekerlekli yürüteç yaptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever esnaf Şahin Bozdağ, arka ayaklarını kullanamayan kedi...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever esnaf Şahin Bozdağ, arka ayaklarını kullanamayan kedi için tekerlekli yürüteç yaptı.

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