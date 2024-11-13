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Denizli'de İnşaat Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli Merkezefendi'de inşaatın çatısından düşen 30 yaşındaki Serhat İpar hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:18
Denizli'de İnşaat Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Denizli'de Talihsiz Kaza: İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 30 yaşındaki Serhat İpar, Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir fabrika inşaatının çatısında çalışırken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İşçinin düştüğünü gören çevre sakinleri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Serhat İpar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. İnşaat sektöründeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seren bu talihsiz olay, iş kazalarının önlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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