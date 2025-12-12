DOLAR
Denizli'de iş yerinde yangın: Serinhisar Yatağan'da büyük hasar

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan yangın, işyerini kullanılamaz hale getirdi; can kaybı yok, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:45
Olay yerinde müdahale ve inceleme

Denizli’nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işyerinde çıkan yangın, büyük maddi hasara yol açtı. Yangın sonucunda işyeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi’nde bulunan işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede tüm işyerini sararken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrollerde işyerinin kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yeri inceleme, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kapsamlı bir inceleme yürütülüyor.

