Denizli'de İşçi Servisi Devrildi: 4 Ölü, 19 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen korkunç bir kaza sonucu, bir işçi servisi devrildi ve 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Hasan Koyun idaresindeki 20 S 0547 plakalı midibüs, Irlıganlı Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp kutusuna ve bir beton aydınlatma direğine çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye hızlıca sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri İlkay Tosun, Ramazan Gördü, Dilek Sarı ve Elif Karadağ olarak tespit edildi. Yaralılardan 9'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kaza bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldılar. Kazanın sabah saat 08.25'te tek taraflı olarak gerçekleştiğini belirten Vali Coşkun, "Maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik. Yaralılarımızın 4'ünün durumu ağır. Kazanın nedeniyle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Sürücü Hasan Koyun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazanın ardındaki nedenin belirlenmesi için gerekli incelemelere devam ediliyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.