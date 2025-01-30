DOLAR
35,77 0,09%
EURO
37,27 0,06%
ALTIN
3.195,61 -0,74%
BITCOIN
3.755.018,85 -0,48%

Denizli'de İşçi Servisi Devrildi: 4 Ölü, 19 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:40
Denizli'de İşçi Servisi Devrildi: 4 Ölü, 19 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen korkunç bir kaza sonucu, bir işçi servisi devrildi ve 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Hasan Koyun idaresindeki 20 S 0547 plakalı midibüs, Irlıganlı Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp kutusuna ve bir beton aydınlatma direğine çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye hızlıca sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri İlkay Tosun, Ramazan Gördü, Dilek Sarı ve Elif Karadağ olarak tespit edildi. Yaralılardan 9'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kaza bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldılar. Kazanın sabah saat 08.25'te tek taraflı olarak gerçekleştiğini belirten Vali Coşkun, "Maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik. Yaralılarımızın 4'ünün durumu ağır. Kazanın nedeniyle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Sürücü Hasan Koyun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazanın ardındaki nedenin belirlenmesi için gerekli incelemelere devam ediliyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABB Başkanı Mansur Yavaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
Kuru Cilt: Böbrek Hastalıklarının Habercisi Olabilir
3
FETÖ'ye Bağlı 'Emniyet İmamı'na 22,5 Yıl Hapis İstemi
4
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
5
MİT, Hamas ile İstihbarat Diplomasisiyle 5 Taylandlı Rehineyi Kurtardı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Yargısı Yalnızca Milletin Hizmetindedir
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset ve Gazetecilikte Ayrıcalıklara Dikkat Çekti

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!