Denizli'de Jandarma 2.297.600 Kullanımlık Bonzaiyi Piyasaya Süremeden Ele Geçirdi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonda, piyasaya sürülmeden ele geçirilen uyuşturucu miktarı ve gerçekleştirilen tutuklamalar emniyet güçlerinin kararlı mücadelesini ortaya koydu.

Operasyon Detayları

Uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, jandarma narkotik timleri çevre illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevki yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan 2 aylık takip sonucunda Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi girişinde şüpheli araç durduruldu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, 115 kilogram bonzaiden elde edilen toplam 2.297.600 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik bonzai, 10 gram kokain ve 7 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltı ve Yasal Süreç

Operasyonda gözaltına alınan Ö.O. ve M.K., adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla Mücadelede Kritik Başarı

İl Jandarma NSM ekipleri, son bir hafta içinde gerçekleştirdikleri iki büyük operasyonda, 115 kilogram bonzaiden elde edilen rekor seviyedeki uyuşturucuyu yılbaşı öncesi zehir tacirlerine ulaşmadan ele geçirerek önemli bir darbe vurdu.

DENİZLİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN UYUŞTURUCU KULLANIMINI VE TİCARETİNİN ENGELLENMESİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA PAMUKKALE İLÇESİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ. ADRESTE YAPILAN İNCELEMEDE PİYASAYA SÜRÜLMEYE HAZIRLANAN YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.