DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,22%
ALTIN
5.934,32 -0,27%
BITCOIN
3.692.114,94 1,41%

Denizli'de Jandarma 2.297.600 Kullanımlık Bonzaiyi Piyasaya Süremeden Ele Geçirdi

Denizli'de jandarma, 115 kg bonzaiden elde edilen 2.297.600 kullanımlık sentetik uyuşturucu ile 10 g kokain ve 7 sentetik hap ele geçirip iki şüpheliyi tutukladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:29
Denizli'de Jandarma 2.297.600 Kullanımlık Bonzaiyi Piyasaya Süremeden Ele Geçirdi

Denizli'de Jandarma 2.297.600 Kullanımlık Bonzaiyi Piyasaya Süremeden Ele Geçirdi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonda, piyasaya sürülmeden ele geçirilen uyuşturucu miktarı ve gerçekleştirilen tutuklamalar emniyet güçlerinin kararlı mücadelesini ortaya koydu.

Operasyon Detayları

Uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, jandarma narkotik timleri çevre illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevki yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan 2 aylık takip sonucunda Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi girişinde şüpheli araç durduruldu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, 115 kilogram bonzaiden elde edilen toplam 2.297.600 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik bonzai, 10 gram kokain ve 7 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltı ve Yasal Süreç

Operasyonda gözaltına alınan Ö.O. ve M.K., adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla Mücadelede Kritik Başarı

İl Jandarma NSM ekipleri, son bir hafta içinde gerçekleştirdikleri iki büyük operasyonda, 115 kilogram bonzaiden elde edilen rekor seviyedeki uyuşturucuyu yılbaşı öncesi zehir tacirlerine ulaşmadan ele geçirerek önemli bir darbe vurdu.

DENİZLİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN UYUŞTURUCU KULLANIMINI VE TİCARETİNİN ENGELLENMESİNE...

DENİZLİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN UYUŞTURUCU KULLANIMINI VE TİCARETİNİN ENGELLENMESİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA PAMUKKALE İLÇESİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ. ADRESTE YAPILAN İNCELEMEDE PİYASAYA SÜRÜLMEYE HAZIRLANAN YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta 3.5 Milyar TL'lik Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
2
Gençler Afrodisias’ta Tarihle Buluştu
3
Manisa Gördes'te Yangın: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
MIT Profesörü Nuno Loureiro Evinde Vurularak Öldürüldü
5
Muğla'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı ve Cezaevine Teslim Edildi
6
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı
7
Bilecik’te 15 Gün Arayla Bıçaklama ve Cinayet: Şüpheli Fırat Yakut Adliyede

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi