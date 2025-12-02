Denizli'de Kanal Camisi'ne Yıldırım: Elektrik Panoları Alev Aldı

Acıpayam Aşağı Mahallesi'nde öğle vakti yaşanan panik söndürüldü

Denizli’nin Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesi’nde bulunan Kanal Camisinde, öğle namazı sırasında camiye yıldırım isabet etti. Olay, cemaatin ibadet ettiği sırada meydana geldi ve kısa süreli paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre; 2 gün önce şiddetli yağmurda gerçekleşen yıldırım düşmesi sonucu caminin elektrik panoları bir anda alev aldı. İlk müdahale cami cemaatinden geldi; soğukkanlı ve hızlı davranış, muhtemel büyük bir faciayı önledi.

Yangına ilk anda cemaatin müdahale ettiği, ardından durumun yetkililere bildirildiği öğrenildi. Olay sonrası camide maddi hasar meydana gelirken, yararlı olmadığı öğrenildi.

Caminin güvenliği ve hasar tespiti için yetkililerin inceleme başlattığı bildirildi.

