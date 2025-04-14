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Denizli'de Kardeşi ve Yengesini Tüfekle Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kardeşi ve yengesini tüfekle öldüren şüpheli, ormanda saklandığı yerden yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 18:19
Denizli'de Kardeşi ve Yengesini Tüfekle Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de İki Kişinin Öldürülmesi Olayında Gelişme

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, miras anlaşmazlığı sebebiyle tartıştığı kardeşi ve yengesini tüfekle öldüren Şerif Ali A. (55), ormanda saklandığı barakada gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Çiftlik Mahallesi'nde gerçekleşen cinayet sonrası, jandarma ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yerini tespit etti. Komando birliği ve JASAT ekiplerinin ortak çabaları sonucunda, zanlı ormanlık alan içerisindeki bir barakada yakalandı.

Zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında jandarma karakoluna götürülerek işlemlerinin ardından Acıpayam Adliyesi'ne sevk edildi. Burada çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Şerif Ali A.'nın ifadesine göre, cinayetle sonuçlanan tartışmada pişmanlık duyduğunu söyledi. Dışarıda karşılaştıkları kardeşi ile aralarında 10 yıldır bir iletişim olmadığını belirten zanlı, "Onda da silah olduğunu düşündüğüm için ateş etmeye başladım, sonra karısını gördüm, ona da ateş ettim. Ondan sonra da kaçtım." dedi.

Olay, miras meselesi yüzünden yaşanan husumet sonucu meydana geldi. Süreyya A. (50) ve Zennur A. olay sırasında otomobile bindikleri esnada av tüfeğiyle vurularak yaşamlarını yitirmişlerdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tartıştığı kardeşi ile yengesini tüfekle öldürdükten sonra ormanda...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tartıştığı kardeşi ile yengesini tüfekle öldürdükten sonra ormanda saklandığı barakada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tartıştığı kardeşi ile yengesini tüfekle öldürdükten sonra ormanda...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tartıştığı kardeşi ile yengesini tüfekle öldürdükten sonra ormanda saklandığı barakada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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