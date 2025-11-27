Denizli'de Kültür Elçisi Öğretmene 'Üstün Şeref' Belgesi

Denizli'de 31 yıllık öğretmen Muhammet Kahraman, 17 kitabı ve kültüre katkıları nedeniyle Denizli Valiliği tarafından 'Üstün Şeref' belgesiyle onurlandırıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:57
31 yıllık eğitim hayatı kültüre adandı

Denizli’de 31 yıllık meslek yaşamını sağlık sorunları nedeniyle sonlandırmak zorunda kalan Muhammet Kahraman, yazdığı eserler ve kente kattığı kültürel değerler nedeniyle Denizli Valiliği tarafından ‘Üstün Şeref’ belgesi ve plaketle onurlandırıldı.

65 yaşındaki Türkçe öğretmeni Muhammet Kahraman, meslek yaşamının son 10 yılını Tavas Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulunda geçirdi. Geçirdiği rahatsızlık sonrası Haziran ayında doktor tavsiyesiyle emekli olan Kahraman, üç aylık tedavi sürecinde öğrencilerinden uzak kaldı ve ardından eğitim hayatına veda etti.

Öğrencilerine verdiği önem kadar yöresel kültürün yaşatılmasına da büyük katkı veren Kahraman, emeklilik döneminde de kültür ve edebiyat çalışmalarına hız verdi. Emekli olmadan kısa süre önce "Yumurtacı Bekir’in Oğlu" adlı kitabı çıkan Kahraman, emekliliğinin ilk günlerinde "Hatırda kalanlar" adlı eserini okurlara sundu. Eşi Gülser Kahraman ile birlikte bölge kültürüne hizmet etmeye devam eden yazarın diğer eserleri arasında "Kahve Tadında" şiir kitabı ve Yörük kültürünü şiirlerle anlattığı "Kıl Çadırın Öyküsü" bulunuyor.

Denizli’nin tanıtımı ve kültürüne yaptığı katkılar nedeniyle Kahraman, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende ödüllendirildi.

Belge ve Tavas Kaymakamlığı tarafından hazırlanan plaketi takdim eden İlçe Kaymakam İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, "Kaleme aldığı 17 tane kitabıyla Denizli ve Tavas kültürünü, yöre kültürünün yaşatan çektiği video fotoğraflarla bölgemiz tanıtan ve sözü kendisine ait 1015 tane türküsü olan Hocamıza teşekkür ederiz" dedi.

Kendisi hakkında söylenenleri ve verilen onuru büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirten Muhammet Kahraman şunları söyledi: "31 yıllık meslek hayatımı öğrencilerime ve zengin kültürümüzün tanıtılmasına adadım. Ani bir rahatsızlıktan dolayı okulumdan ve çocuklarımdan ayrılmak zorunda kaldım ama eşimle birlikte kültüre hizmet etmeye devam ediyoruz. Şuanda basıma hazır 3 tane daha kitabım var. Hedefim en az 20 kitap sayısına ulaşmak. 2026 yılında çalışmalarımın devam ettiği ve Tavas’ın simgesi haline gelmiş ‘Köpekçi Nuri Efe’nin hayatını konu alan kitabımı çıkaracağım. Çalışmalarımda bana destek verenler ile bu onuru yaşatan Denizli Valiliğimiz ve Kaymakamımız İsmail Demir’e çok teşekkür ederim".

