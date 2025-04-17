Denizli'de LPG Tankında Patlama: 8 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin LPG tankı bakımı sırasında yaşanan patlama, 8 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay, Sümer Mahallesi 108/5 Sokak'ta E.Ç.'ye ait bir oto gaz sistemleri montajı yapılan iş yerinde gerçekleşti.

20 AIZ 629 plakalı otomobilin LPG tankının bakımı sırasında meydana gelen patlama nedeniyle, iş yerinin çalışanları ve otomobil sahibi de dâhil olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Patlamanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan otomobile itfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri ise yaralılara olay alanında ilk müdahaleyi yaparak, onları kentteki hastanelere kaldırdı.

Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin LPG tankının bakımı sırasında oluşan parlamada 8 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin LPG tankının bakımı sırasında oluşan parlamada 8 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.