Denizli'de Maden Ocağında Göçük: Acıpayam'da 2 İşçi Mahsur

Denizli'de maden ocağında göçük: Acıpayam'da iki işçi mahsur

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayda Hüseyin Turan ile Ömer Duran beline kadar toprak altında mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçileri toprak altından çıkarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madende meydana gelen iş kazasının ardından ekiplerin bölgede çalışma başlattığını belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok. 2 işçi beline kadar toprak altında kaldı. Kendileriyle iletişim kuruyoruz. İşçilerin kısa süre içinde çıkarılması için çalışmalar devam ediyor."

