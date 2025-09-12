Denizli'de Maden Ocağında Göçük: Acıpayam'da 2 İşçi Mahsur

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki maden ocağı göçüğünde 2 işçi beline kadar toprak altında mahsur kaldı; ekipler kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:03
Kurtarma çalışmaları sürüyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'ndeki bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayda Hüseyin Turan ile Ömer Duran beline kadar toprak altında mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçileri toprak altından çıkarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madende meydana gelen iş kazasının ardından ekiplerin bölgede çalışma başlattığını belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok. 2 işçi beline kadar toprak altında kaldı. Kendileriyle iletişim kuruyoruz. İşçilerin kısa süre içinde çıkarılması için çalışmalar devam ediyor."

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

