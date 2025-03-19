Denizli'de Mahalle Sakinleri İftar Sofrasında Buluşuyor

Denizli'nin Kale İlçesinde Geleneksel İftar Organizasyonu

Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde, mahalle sakinleri her akşam imece usulü yemek hazırlayarak aynı sofrada iftar yapıyor. İftar vakti, mahalle meydanındaki kapalı pazar yerinde bir araya gelen vatandaşlar, düzenlenen organizasyon sayesinde birlik ve beraberlik içinde oruç açmanın tadını çıkarıyor.

400 Kişi Bir Arada İftar Yapıyor

Bu anlamlı organizasyona her gün yaklaşık 400 kişi katılıyor. İftar masrafları ise her gün bir mahalle sakini tarafından karşılanıyor. Mahalle muhtarı Ali Abalı, son iki yıldır düzenlenen bu iftar programının mahalle sakinleri için önemli bir buluşma noktası haline geldiğini vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Muhtar Abalı, “Herkesin burada olmasını istiyoruz. Amacımız eskileri yeniden canlandırmak, birlik ve beraberliğin daim olmasını sağlamak. Gelen herkesten Allah razı olsun.” şeklinde konuştu.

İftara katılan mahalle sakini Ahmet Tekin de herkesin bir arada oruç açmasının güzel bir gelenek olduğunu ifade etti. Mahalledeki iftar programı, bu yıl da sıcak bir atmosferde devam edecek gibi görünüyor.

Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde imece usulü yemek hazırlayan vatandaşlar, aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde imece usulü yemek hazırlayan vatandaşlar, aynı sofrada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.