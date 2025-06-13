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Denizli'de Motosikletliler Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Denizli'de 200 motosikletli jandarmanın 186. kuruluş yıl dönümünü konvoyla kutladı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 12:31
Denizli'de Motosikletliler Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Denizli'de, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. 200 motosikletli, oluşturdukları konvoyla bu önemli gün için bir araya geldi.

Kentteki motosiklet grupları, Seyir Tepesi önünde buluşarak araçlarını hazırladı. Aralarında görevli jandarma ekiplerinin de yer aldığı bu büyük konvoy, trafik ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde Pamukkale'ye ilerledi.

Motosikletlilerin giydiği Türk bayraklı tişörtler ve ellerindeki Türk bayrakları, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünün anlam ve önemini vurguladı. Katılımcılar, coşkuyla kutlamalarını gerçekleştirdi.

Konvoy, Pamukkale travertenleri bölgesinde sona erdi. Etkinliğin sonunda, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Olcay Tekinay, katılımcılar adına Denizli Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Emin Başaran'a teşekkür plaketi takdim etti.

Denizli'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 200 motosikletli, konvoy...

Denizli'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 200 motosikletli, konvoy oluşturdu.

Denizli'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 200 motosikletli, konvoy...

Denizli'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 200 motosikletli, konvoy oluşturdu.

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