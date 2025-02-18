Denizli'de Öğrenci Servisi Devrildi: 2 Ölü, 26 Yaralı

Denizli'de Öğrenci Servisi Kaza Yaptı

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Sporcu öğrencileri taşıyan midibüs, Yenicekent Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kaza Detayları

B.G. (66) yönetimindeki 35 BYZ 354 plakalı midibüs, tarlaya devrildi. Olayın ardından jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda hayatını kaybedenlerin Nisa Yıldızer (15) ve Zeynep Bozkurt olduğu belirlendi. 26 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Halter Şampiyonası İçin Yola Çıkmışlardı

İzmir'den yola çıkan midibüste, 19-21 Şubat tarihlerinde Denizli'de düzenlenecek olan Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'na katılacak öğrencilerin bulunduğu öğrenildi. Kazanın, tek taraflı bir kaza olduğu ifade edildi.

Vali Coşkun Açıklamalarda Bulundu

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaşamını yitirenlere rahmet dilerken, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Coşkun, kazanın nedenine dair yapılan çalışmalara dikkat çekti ve detayların henüz netleşmediğini belirtti. Ayrıca, kaza sonucu yaralılar arasında ağır olanların da bulunduğunu kaydetti.

Vali Coşkun, bu tür kazaların tekrar yaşanmaması için temennide bulundu ve yetkililerin olayla ilgili gerekli çalışmaları sürdüreceğini ifade etti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın yaşandığı alanda inceleme yaptı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın yaşandığı alanda inceleme yaptı.