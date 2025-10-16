Denizli'de Okul Müdürüne Silahlı Saldırı: Kantin Çalışanı Aranıyor

Denizli'de okul müdürüne silahlı saldırı

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir ilkokul müdürü silahlı saldırıya uğradı. Olay, Yenişafak Mahallesi'nde park halindeki aracına çocuklarını bindirdiği sırada gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, okul müdürü F.Ö. (48)'ye karşılık olarak kantin çalışanı K.K. (17) tabancayla ateş etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan F.Ö., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, kantini işleten şüphelinin babasının bir süre önce müdürü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği ve bu nedenle hapis cezası aldığı bilgisine ulaşıldı.

Kamera kaydı ve sosyal medya

Polis, saldırının şüphelinin bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini ve görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını belirledi. Görüntülerde F.Ö.'nün çocuklarını aracına bindirmesi, sürücü koltuğuna oturmaya çalıştığı sırada yanına yaklaşan şüphelinin tabancayla ateş edip kaçması yer alıyor.

Görüntüyü çeken kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. Emniyet birimleri, hem saldırganın hem de görüntüyü kayıt altına alan kişinin tespit edilip adli mercilere sevk edilmesi için yoğun çaba harcıyor.

