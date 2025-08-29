Denizli'de Orman Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı

Buldan Çatak'ta başlayan alevler Buharkent Kızıldere'ye ulaştı

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Çatak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, ilk etapta küçük bir ormanlık alanda başladı. Daha sonra rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü ve kısa sürede Kızıldere Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti; alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.