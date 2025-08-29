DOLAR
Denizli'de Orman Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı

Buldan Çatak'ta başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle Buharkent Kızıldere'ye ulaştı; ekiplerin müdahalesiyle alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 00:24
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 00:24
Denizli'de Orman Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı

Buldan Çatak'ta başlayan alevler Buharkent Kızıldere'ye ulaştı

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Çatak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, ilk etapta küçük bir ormanlık alanda başladı. Daha sonra rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü ve kısa sürede Kızıldere Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti; alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.

