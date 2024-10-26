Denizli'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Denizli'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, iki gün önce başlayan orman yangını için tüm imkânlar seferber edilmiş durumda. Başkarcı Mahallesi'ndeki Başkarcı Dağı'nda perşembe günü meydana gelen yangına, gece boyunca müdahale sürdürülmüştür.

Hava Koşulları Müdahaleyi Kolaylaştırıyor

Havanın aydınlanmasıyla birlikte, yangın söndürme çalışmalarına helikopterler de katılmıştır. Yangının meydana geldiği bölge, sarp ve dağlık bir araziye sahip olup, bu durum müdahaleyi zorlaştırmaktadır.

İlk Müdahale Ekibi Sahada

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak 60 personel, 30 araç, 40 arazöz, iş makineleri ve 4 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine destek vermektedir. Ekiplerin özverili çalışmaları, yangının kontrol altına alınabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.