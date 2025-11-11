Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale

Denizli Honaz Akdere mevkiindeki orman yangınını gören süt toptancısı Ekrem Eşmeli, tanktaki sütü basınçlı motora verip alevlere sıkarak yangının büyümesini önledi.

Honaz ilçesi Aydınlar Mahallesi Akdere mevkiinde sabah saatlerinde ormanlık alandan yükselen dumanları gören süt toptancısı Ekrem Eşmeli, maddi kaybı hiçe sayarak tanktaki sütleri basınçlı motora bağlayıp alevlere sıkarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Olayın Seyri

Yangını fark eden Ekrem Eşmeli, müdahaleyi yaptıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme ve soğutma çalışmaları yaparak, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yerel Yetkililer ve Müdahale

Aydınlar Mahalle Muhtarı Soner Dündar, maddi kaybı gözetmeksizin ilk müdahaleyi sütle yaparak yangının büyümesini engelleyen Ekrem Eşmeli'ye teşekkür etti.

Görgü Tanığının Anlatımı

Ekrem Eşmeli olay anını şöyle aktardı:

"Sabah çiftçilerden süt aldım ve ardından dağıtım yaptım. Sabah o yoldan geçtiğimde bir şey yoktu ama geri dönüşte yolun kenarında yangını alevlenmiş bir şekilde gördüm. Yangını ilk başta kendi çabamla, dalla söndürmeye çalıştım ama olmadı. Olmayınca tanktaki sütü kullanarak söndürmeye çalıştım. Ardından da vatandaşlar gelerek hep birlikte söndürdük. Ardından ekipleri çağırdık. Ekipler gelene kadar elimizden gelen her şeyi yaptık. Vatandaşlık görevimizi yapmış bulunduk"

Yetkililerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki çalışmaların soğutma ve güvenlik önlemleriyle sürdüğü bildirildi.

