Denizli’de otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, sürücü ağır yaralı

Denizli Merkezefendi'de Menderes Bulvarı'nda ağaca çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:28
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Kazanın ayrıntıları

Menderes Bulvarı'nda Sabri Tığlı (26) idaresindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve İbrahim Baran Tuncer (23)'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Tığlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüsü ve iddialar

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde bulvarda ilerleyen otomobilin ağaca çarpması yer alıyor.

Hastanede tedavi altında bulunan ve hayati tehlikesi olan sürücü Tığlı'nın alkollü olduğu ileri sürüldü. Öte yandan, hayatını kaybeden Tuncer'in olaydan hemen önce doğum gününü kutladığı ve sonrasında Ünal ile Tığlı'nın kullandığı otomobile binip ayrıldıkları öğrenildi.

Güncelleme

GÜNCELLEME - Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ve ek detaylar paylaşıldı.

