Denizli'de Özel Engelli Bakım Merkezinde Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, özel engelli bakım merkezinde meydana gelen yangında bir kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Pamukkale Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel engelli bakım merkezinin çamaşırhane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından çalışanların ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangın nedeniyle merkezde bulunan 78 kişi tahliye edildi ve Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteline yerleştirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan etkilenen bir kişi, tedbir amaçlı olarak Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan bu kişi için yetkililer rahatlatıcı açıklamalarda bulundu.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, olay yerinde incelemede bulundu ve yangının çamaşırhanede çıktığı yönündeki bilgileri doğruladı. Ekiplerin yangına hızlı müdahale ettiğini belirten Coşkun, "Ekiplerimiz yangını kısa sürede söndürdü. Binada kalanlar jandarma tarafından tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, olay yerinde incelemede bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, olay yerinde incelemede bulundu.