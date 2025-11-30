Denizli'de Park Halindeki Minibüs Alevlere Teslim Oldu

Park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

Denizli’nin Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde park halinde bulunan bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı; olayın çıkış nedeni üzerinde inceleme sürüyor.

