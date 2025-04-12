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Denizli'de 'Sesimiz Emniyette' Müzik Yarışmasının Finali Coşkuyla Gerçekleşti

Denizli'de düzenlenen 'Sesimiz Emniyette' müzik yarışmasında katılımcılar hünerlerini sergilerken, ödüller sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 01:25
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 01:25
Denizli'de 'Sesimiz Emniyette' Müzik Yarışmasının Finali Coşkuyla Gerçekleşti

Denizli'nin Yetenekleri Sahne Aldı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sesimiz emniyette" müzik yarışmasının finali, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde coşkuyla gerçekleştirildi.

Finale Kalma Mücadelesi

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmaya, 200 müziksever arasından finale kalmayı başaran 10 yarışmacı, son kez sahne alarak seçtikleri şarkı ve türküleri seslendirdi. Yarışmacılar, katılımcılara unutulmaz ve duygulu anlar yaşattı.

Şarkıcı Kutsi'den Unutulmaz Performans

Etkinlikte jüri olarak yer alan ünlü şarkıcı Kutsi, kendi sevilen şarkılarını da seslendirerek atmosferi daha da renklendirdi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışmada Şevket Çankaya birincilik, Işıl Özdemir ikincilik ve Gizem Özdemir üçüncülük elde ederek çeşitli miktarda para ödülü kazandı. Ödüller, protokol üyeleri tarafından kazananlara takdim edildi.

Katılımcılar Arasında Protokol Üyeleri

Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek gibi önemli protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla...

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "Sesimiz emniyette" müzik yarışmasının finali, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla...

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen "Sesimiz emniyette" müzik yarışmasının finali, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

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