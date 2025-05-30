Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Desteği

Denizli'nin Tavas ilçesinde, belediye tarafından başlatılan ücretsiz diyetisyen danışmanlığı hizmeti ile halka sağlıklı yaşam bilincini artırma hedefleniyor. Bu önemli hizmet, ilçe halkı tarafından büyük bir ilgi ve takdirle karşılandı.

Ücretsiz Destek Neleri Kapsıyor?

Tavas Belediyesi, vatandaşlarına birçok konuda profesyonel diyetisyen desteğini ücretsiz sunuyor. Diyetisyen Ayşegül Atlıoğlu liderliğinde sunulan hizmetler arasında:

Fazla kilo veya obezite sorunu yaşayan bireylere özel beslenme programları ve takip süreçleri.

sorunu yaşayan bireylere özel beslenme programları ve takip süreçleri. Kronik hastalıklar , diyabet, kalp-damar hastalıkları ve tansiyon gibi rahatsızlıklar için tıbbi beslenme tedavileri.

, diyabet, kalp-damar hastalıkları ve tansiyon gibi rahatsızlıklar için tıbbi beslenme tedavileri. Anne adayları ve emziren annelere, sağlıklı gebelik süreci ve bebek gelişimi için rehberlik.

ve bebek gelişimi için rehberlik. Büyüme çağındaki çocuklar ve gençler için sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırma hizmetleri.

kazandırma hizmetleri. Aktif spor yapan bireyler için, performansı artıracak beslenme stratejileri.

Tüm bu hizmetler, Tavas Belediyesi tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden sunulmaktadır.

Başkan Tatık’tan Önemli Açıklama

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sosyal medya aracılığıyla duyurduğu bu hizmetin mahallelerde büyük bir coşkuyla karşılandığını ifade etti. Tatık, "Vatandaşlarımızın gönderdiği samimi teşekkür notları bizleri duygulandırdı. Bu anlamlı hizmete sahip çıktıklarını görmek, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Her hemşehrimizin hayatına olumlu dokunuşlar yapacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz," dedi.