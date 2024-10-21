Denizli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Denizli'de Korkutan Trafik Kazası

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında, aynı aileden üç kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Avşar Mahallesi yakınlarında H.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yola aniden dönüş yapmak isteyen 20 AJN 641 plakalı araç ile çarpıştı.

Şarampole Sürüklenen Araçta Yaralılar Var

Kaza sonucunda, 20 AJN 641 plakalı otomobil şarampole sürüklendi. Bu araçta bulunan sürücü, kızı ve eşi yaralandı. Yaralıların durumu ciddiyetini korurken, olay yerinde hemen yardım gerekti.

Nihat Zeybekci'den Hızlı Müdahale

Olay sırasında, Burdur'daki AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi sonrası aynı güzergahı kullanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, kaza anına tanıklık etti. Kazanın ardından aracından inerek yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştiren Zeybekci, onlara su ve gerekli malzemeleri ulaştırarak sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle en yakın hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler merakla bekleniyor.