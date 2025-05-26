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Denizli'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Denizli'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 18:58
Denizli'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Denizli'de Yöresel Lezzetlerin Tanıtımı

Denizli, Türk mutfağı haftası etkinlikleri çerçevesinde yöreye özgü yemek ve ürünlerin tanıtımına ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle Akköy Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde özel bir program düzenlendi.

Önemli İsimler Etkinlikte Bir Araya Geldi

Etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, İl Kültür Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve çok sayıda davetli katıldı.

Denizli'nin Eşsiz Lezzetleri

Vali Coşkun, etkinlikte yaptığı açıklamada, kentin köklü tarihinden gelen damak lezzetlerini hem Türkiye genelinde hem de dünya çapında tanıtmaya yönelik çalışmalara vurgu yaptı. Coğrafi işaretlerle tescillenen bu ürünlerin lezzetinin kıtaları aştığını belirtti.

İkramlar ve Yöresel Yemekler

Davetlilere, Denizli'nin geleneksel yemekleri arasında yer alan Tavas baklavası, Babadağ keşkeği, Kale biber tatarı, biber dolması, kuru fasulye, Denizli kebabı ve özellikle yörük yangını, içli dışlı olarak bilinen 12 metre uzunluğunda ballı tahinli pide ikram edildi.

Denizli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta...

Denizli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Denizli'deki Akköy Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde program düzenlendi. Etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun (sağ 4) ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım da katıldı.

Denizli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta...

Denizli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Denizli'deki Akköy Sema Abdurrahman Karamanlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde program düzenlendi. Etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun (sağ 4) ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım da katıldı.

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