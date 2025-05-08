Denizli'de Üç Araçlı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, toplamda 2 kişi yaralandı. Olay, A.D. yönetimindeki 20 AEC 085 plakalı tırın, önce Denizli-Muğla kara yolu sanayi bölgesindeki kırmızı ışıkta bekleyen D.S. idaresindeki 61 AGC 919 plakalı yolcu otobüsüne çarpmasıyla başladı.

Tırın sürücüsü, daha sonra R.T. tarafından kullanılan 20 V 6148 plakalı hafif ticari araca da çarparak durabildi. Olayın hemen ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü R.T. ile yanındaki S.T., ambulansla Tavas Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Olay sonucu yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.