Denizli'de 'Verem Hastalığı ve Korunma Yolları' Yarışması Sonuçlandı

05-10 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Denizli Verem Savaşı Dispanseri ve Denizli Verem Savaşı Derneği işbirliğiyle düzenlenen 'Verem Hastalığı ve Korunma Yolları' konulu resim ve kompozisyon yarışmasının dereceye girenleri ödüllendirildi.

Katılımcılar ve Tören

79. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ödül törenine Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat, Denizli Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Safa Ateş, Denizli Verem Savaş Derneği Başkanı Dr. Bülent Bilgiç, yarışmada dereceye giren öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dr. Bülent Bilgiç, her yıl düzenledikleri yarışmanın çocuklarda verem farkındalığını artırdığını vurgulayıp emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilgilendirme ve Uyarılar

Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Betül Abdüloğlu ise verem hastalığı hakkında bilgi vererek hastalığın bulaşıcı özelliğine dikkat çekti. Dünyada hâlâ dörtte birinin tüberküloz mikrobuyla karşı karşıya olduğunu belirten Abdüloğlu, hastalığın tedavisinde uzun süreli ve düzenli ilaç kullanımının önemini vurguladı.

Dereceler ve Ödüller

Konuşmaların ardından kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kompozisyon:

1. Gülsüm Mayuk — Mustafa Şipar Anadolu Lisesi

2. Gözde Çoban — Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3. Rabia Öksüz — Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi

Resim:

1. Rümeysa Darama — Hacı İrfan Mersin Cumhuriyet Ortaokulu

2. Feyza Kasal — Mükerrem Mehmet Eke Ortaokulu

3. Esma Su Dursun

Ayrıca, doğrudan gözetim yapan aile hekimlerine ve Verem Savaş Dispanserinde yılın personelleri seçilen sağlık çalışanlarına teşekkür belgeleri verildi. BCG sertifikası alan ebelere de aşı belgeleri takdim edildi.

Etkinlik kapsamında, 2025 yılında Denizli Verem Savaşı Dispanserine kayıtlı, tedavisi biten ve bulaştırıcılığı olmayan remisyonda bir hastaya Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Betül Abdüloğlu tarafından çiçek verildi.

