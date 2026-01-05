Denizli'de Verem Uyarısı: Erken Tanı ve Düzenli Tedavi Hayati

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Verem Savaş Dispanseri Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. H. Betül Abdüloğlu, 04-10 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, veremde erken tanı ile doğru ve düzenli tedavinin hayati önem taşıdığını bildirdi.

Hastalık ve bulaşma

Verem hastalığı (tüberküloz), başta akciğerler olmak üzere birçok organ ve dokuyu etkileyebilen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığa Mycobacterium tuberculosis isimli bakteri neden olur ve genellikle solunum yoluyla alınan damlacıklar aracılığıyla bulaşır. Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hızla ilerleyerek ölümcül olabilen hastalık, erken tanı ve uygun antibiyotik tedavisiyle tamamen iyileştirilebilir.

Belirtiler ve risk grupları

Abdüloğlu, veremin bulaşmasının hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşma sırasında havaya saçtığı mikrodamlacıklarla gerçekleştiğini belirtti ve belirtilerden birkaçının iki haftadan uzun sürmesi durumunda sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Verem enfeksiyonu, latent tüberküloz (gizli verem) olarak bulunabilir; bu durumda kişi Mycobacterium tuberculosis ile enfekte olmuştur ancak güçlü bağışıklık sistemi nedeniyle hastalık aktifleşmemiştir. Latent enfekte kişilerin yaklaşık %10'unda yaşamın bir döneminde hastalık gelişebilir.

Aktif verem, bakterinin vücutta çoğalmasıyla ortaya çıkan aşamadır. En yaygın belirtiler arasında iki haftadan uzun süren öksürük, kanlı veya balgamlı öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı, açıklanamayan kilo kaybı, gece terlemeleri, ateş, halsizlik ve lenf bezlerinde şişlik bulunur. Özellikle HIV pozitifler, diyabet hastaları ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler risk grubundadır.

Tedavi ve koruyucu önlemler

Tedavi genellikle 6-9 ay sürer ve birden fazla antibiyotik kullanımını gerektirir; hastaların tedaviyi yarım bırakmaması, bakterinin direnç kazanmasını önlemek için kritik önemdedir. Verem tanı ve tedavisi verem savaş dispanserlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Doğrudan Gözetim Tedavisi (DGT), Tele DGT ve Video DGT ile hastaların takibi sağlanmaktadır. Tedaviye başladıktan 15-20 gün sonra bulaşıcılık kaybolur; bu nedenle verem şüphesi olan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması hayati önem taşır.

Farkındalık çalışmaları ve istatistikler

Verem Eğitimi ve Farkındalık (Propaganda) Haftası etkinlikleri 1947'den bu yana her yıl ocak ayının ilk pazar gününü izleyen hafta boyunca düzenlenmekte ve kamuoyu bilgilendirilmektedir. Türkiye genelinde 2024 yılı verem hastalığı insidansı yüz binde 10,4, Denizli'de ise 2024 yılı insidansı yüz binde 7,8 olarak kaydedilmiştir. Verem Savaş Dispanserinde 2024 yılında 87 hasta ve 2025 yılında 95 yeni tüberküloz hastası saptanmıştır.

Erken teşhis ve düzenli tedavi hayat kurtarıcıdır; verem şüphesi taşıyan herkesin zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiği hatırlatıldı.

