Sancaktepe'de 15 Temmuz Stadı Tartışması: Beşiktaş'a 10 Yıl Kiralama

Sancaktepe'de 15 Temmuz Stadı ve Ocak Meclis Toplantısı

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin 2026 yılı Ocak ayı toplantıları, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda belediyenin idari, mali ve imar uygulamalarına ilişkin toplam 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Stadyum kiralaması kamuoyunda tartışma yarattı

Toplantının en çok ilgi gören gündem maddesi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne kiralanmasıyla gündeme gelen 15 Temmuz Stadı oldu. Başkan Yeğin, meclis üyelerinden ve kamuoyundan gelen soruları ayrıntılı şekilde yanıtladı ve "Kiralanan tesislerin Sancaktepe halkının kullanımına kapatıldığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yeğin, ihale şartnamesi ve sözleşmenin tüm hukuki ve teknik detaylarının eksiksiz olduğunu vurgulayarak usule aykırı bir durumun bulunmadığını belirtti. Ayrıca ıslak imzalı şartname ve sözleşmeyi meclis üyelerine okuyarak bilgilendirme yaptı.

Başkan Yeğin, sözleşmeyle ilgili olarak şöyle dedi: "Kiralama ihalesini ilan ettik, şartnameyi yayınladık ve yapılan ihale sonucunda Türk futbolunun marka değeri olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne 15 Temmuz Stadı’nı 10 yıllığına kiraladık. Beşiktaş’ı Sancaktepe’ye getirerek Sancaktepeli çocuklarımıza önemli bir fırsat sunduk"

Yeğin, tesislerin kullanımına ilişkin olarak da sözleşmede yer alan maddelere dikkat çekti; maç günleri haricinde tesislerin her gün sabah ve akşam saatlerinde vatandaşların ücretsiz kullanımına açık olacağı taahhüt edildiğini ifade etti. İhale sürecinin baştan sona mevzuata uygun yürütüldüğünü yineledi.

Başkan Alper Yeğin ayrıca, "hiçbir Sancaktepelinin malının kimseye peşkeş çekilmediğini" vurgulayarak, göreve geldikleri 22 ay içinde ilçeye çok sayıda spor parkı ve halı saha kazandırdıklarını belirtti. Yeğin, 19 Mayıs Gençlik Parkı'nın Türkiye’nin fonksiyonel özellikleriyle en donanımlı tematik parkı olacağını ve yakında hizmete açılacağını söyleyerek, Sancaktepe Belediyesi’nin spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

