Trabzon'da Saç Ekimi Merkezinde Fenalaşan Kişi Hayatını Kaybetti

Ortahisar'da hastaneye kaldırıldı, kesin ölüm nedeni için adli tıp incelemesi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan özel bir saç ekim ve estetik merkezine giden bir kişi, burada fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Temel Altuntaş (47) isimli şahıs, İskenderpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde yer alan özel bir kliniğe saç ekimi yaptırmak üzere gitti. İşlem sırasında aniden fenalaşan Altuntaş için polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Altuntaş, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Altuntaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

TEMEL ALTUNTAŞ