Denizli'de Yeni Doğan Kaçırma Girişimi: Baba "Bebeğimiz Poşette Ölebilirdi"

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde 30 Ağustos'ta güvenlik tarafından poşette bulunan yeni doğan bebeğin babası Kamil B., şüpheli T.D.A.'nın bebeği poşete koyup hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 22:03
Denizli'de yeni doğan kaçırılma girişimi

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde gece yarısı güvenlik müdahalesi

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde kaçırılmaya çalışılan yeni doğan bebeğin babası Kamil B., AA muhabirine konuştu.

Kamil B., olayda tutuklanan T.D.A. (29)'yı yaklaşık 15 yıldır tanıdıklarını ve şüphelinin eşiyle aynı tekstil fabrikasında çalıştıklarını söyledi.

Babaya göre T.D.A.'nın davranışı hâlâ akla yatkın değil: "6 yaşında bir kızı olan bir kadının böyle bir şey yapmasını hala aklımız almıyor. Bebeğimizi poşete koymuş, ölebilirdi, canına kastetmiş."

Kamil B., şüphelinin daha önce düşük yaptığını ailesinden gizlediğini belirterek, "Babası bizi arayarak şikayetimizi geri çekmemizi istedi. Kızının düşük yaptığından haberi yoktu, ben gerçekleri anlatınca o da şaşırdı. Şikayetimi geri çekmedim. Cezası neyse çekmesini istiyorum." dedi.

Olay, 30 Ağustos gece saatlerinde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde asansörden inen T.D.A.'nın şüpheli hareketleri üzerine güvenlik görevlisi elindeki poşette arama yaptı ve poşet içinde örtüye sarılı halde yeni doğan bebeği buldu.

Polisin müdahalesiyle bebek annesi F.B. (29)'ye teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüpheli T.D.A., emniyetteki ifadesinde bir süre önce düşük yaptığını, eşine söylemediğini ve F.B.'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirtmesi üzerine bebeği aldığını ileri sürdü.

