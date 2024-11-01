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Denizli'deki Orman Yangını Soruşturması Devam Ediyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki orman yangınıyla ilgili soruşturma sürerken, yangın alanında sigara izmariti ve atıklar bulundu.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:52
Denizli'deki Orman Yangını Soruşturması Devam Ediyor

Yangın Soruşturması ve Delil Toplama

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim tarihinde başlayan ve 29 Ekim'de kontrol altına alınabilen orman yangınıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Yangının başladığı alanda yapılan incelemeler sonucunda, sigara izmariti ve yiyecek atıkları gibi deliller tespit edildi.

Yangının Çıkış Noktası ve Müdahale Süreci

Havadan ve karadan yürütülen müdahalelerle 400 hektarlık bir alanın etkilendiği yangın, zorlu hava koşulları altında söndürüldü. Yangının meydana geldiği Başkarcı Dağı'ndaki ormanlık alanda, olay sonrası yapılan soğutma çalışmalarında ekipler, yangın yerinde sigara izmariti, yiyecek atıkları ve ıslak mendil gibi çeşitli çöplerle karşılaştı.

Jandarma Ekipleri Soruşturma Başlattı

Toplanan deliller, savcılık talimatıyla inceleme için alındı. Jandarma ekipleri ise, atıkları bırakan kişileri tespit etmek üzere çalışmalarına hız verdi. Ayrıca bölgede kaçak avlanma faaliyetleri olup olmadığını tespit etmek için de ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

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