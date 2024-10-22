Denizli'deki Yangında Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Denizli'de Yangın Faciası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde meydana gelen yangında baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Yangının Sebebi ve Olayın Gelişimi

Dün akşam saatlerinde, tek katlı bir evden çıkan dumanı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin eve girdiklerinde, 60 yaşındaki Süleyman P. ve 35 yaşındaki oğlu Muhammet P.'nin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Cenazelerin İncelemesi ve Gözaltılar

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna taşındı. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında, ailenin diğer oğlu 28 yaşındaki K.P. ilçe merkezinde gözaltına alındı. Zanlının işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

K.P'nin İfadesinde Dikkat Çeken Detaylar

K.P, ilk ifadesinde babası ve ağabeyinden para talep ettiğini ancak olumsuz yanıt aldıktan sonra evin ateşe verildiğini öne sürdü. Daha sonra yapılan çapraz sorgulamada ise K.P., "kendisine yukarıdan talimat geldiğini" ifade ederek, pazar günü av tüfeğiyle eve gidip ailesine ateş ettiğini ve ardından bir kahvehaneye giderek çay içtiğini belirtti. Pazartesi akşamı ise evi ateşe verdiğini söyledi.