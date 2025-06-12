Denizli Havalimanı'nda 74 Kapsül Uyuşturucu Ele Geçirildi

Denizli Çardak Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Denizli Çardak Havalimanı'nda, yabancı uyruklu bir yolcunun midesinde 74 kapsül halinde 718 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olay, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin dikkatli çalışmaları sayesinde ortaya çıktı.

Şüpheli Yolcu Durduruldu

Ekipler, İran'dan gelen A.A. isimli İran uyruklu yolcuyu durumundan şüphelendi. Şüpheli yolcunun sırt çantası, narkotik dedektör köpeği tarafından arandı. Valizinin de X-ray cihazı ile kontrol edilmesi sonrasında, yolcu iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü.

Uyuşturucu Hakkında Detaylar

Yapılan röntgen sonucunda, şüphelinin midesinde 74 kapsül halinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi ve toplamda 718 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı. Üzerinde yapılan araştırmalarda, şüpheliyle temas halinde olduğu anlaşılan Afganistan uyruklu A.A.A. kişi de Afyonkarahisar'da yakalandı.

Adli Süreç Başlatıldı

Yürütülen işlemlerin ardından her iki zanlı da adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Denizli Çardak Havalimanı'nda, yabancı uyruklu bir yolcunun midesinde 74 kapsül halinde 718 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.